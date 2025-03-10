Карту оснастят системой охлаждения, подобной той, что применяется в RTX 5090 Founders Edition.

Похоже, NVIDIA готовится к презентации профессиональных видеокарт семейства Blackwell и они будут значительно отличаться от профессиональных видеокарт прошлых поколений. На сайте компании Leadtek заметили появление видеокарты с наименованием RTX PRO 6000 Blackwell, сообщает VideoCardz. Если верить опубликованным спецификациям, новинка предлагает на 32% больше CUDA ядер и в два раза больше памяти, а также отличается вдвое большим энергопотреблением, по сравнению с RTX 6000 Ada.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell приписывают 24064 CUDA ядра и 96 ГБ видеопамяти GDDR7 с коррекцией ошибок ECC. Скорее всего, видеокарта оснащается полностью функциональным графическим процессором GB202, который поддерживает 512-битную шину памяти. Из этого следует, что профессиональный флагман будет оснащаться чипами GDDR7 ёмкостью 24 Гбит (3 ГБ).

Источник изображения: NVIDIA, VideoCardz

Одним из наиболее значимых изменений является уход от системы охлаждения с центробежным вентилятором. Профессиональные видеокарты обычно отличались сниженной мощностью, по сравнению с игровыми решениями. Это было необходимо для того, чтобы с охлаждением видеокарты могла справиться компактная двухслотовая система охлаждения с центробежным вентилятором, позволяющая объединять видеокарты в кластеры и организовывать быстрый отвод тёплого воздуха за пределы корпуса.

Источник изображения: NVIDIA, VideoCardz

Теперь же NVIDIA разработала уникальную конструкцию видеокарт с несколькими печатными платами и систему охлаждения с центробежными вентиляторами, которая занимая два слота расширения справляется с RTX 5090 мощностью 575 Вт. Воздушный поток от обоих вентиляторов проходит сквозь видеокарту. Судя по изображениям, в RTX PRO 6000 Blackwell используется практически такая же система охлаждения (есть некоторые отличия в размерах вентилируемых частей, дизайне и т.д.) и мощность видеокарты подняли до 600 Вт, в то время как RTX 6000 Ada была настроена на работу с лимитом 300 Вт.

Новая профессиональная видеокарта оснащена 16-контактным разъёмом дополнительного питания. Также на изображениях видно, что карта имеет интерфейс PCIe 5.0 x16 и четыре разъёма DisplayPort 2.1.

По предположениям, новые профессиональные видеокарты NVIDIA анонсируют на выставке GTC 2025, которая пройдёт с 17 по 20 марта.