Новые 16- и 12-ядерные процессоры AMD Zen 5 с 3D V-Cache.

На китайских торговых площадках появилась информация о начале продаж процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D с 12 марта, сообщает VideoCardz. Ранее авторы ресурса уже называли эту дату, ссылаясь на свои источники. Это всё ещё не официальный анонс AMD, в компании не называли точную дату старта продаж, но сомнений уже не остаётся — китайские торговые площадки готовы начать продажи на следующей неделе.

Источник изображений: AMD, JD.com, VideoCardz

Рекомендованные цены процессоров остаются неизвестными. На момент написания ходят слухи, что 9950X3D на старте будет продаваться в Китае по цене 5599 юаней — это на 5…6% дороже стартовой цены 7950X3D и на 14% дороже 9950X. В свою очередь, 9900X3D приписывают стартовую цену 4599 юаней. На американских торговых площадках процессоры были замечены с ценами 699 и 599 долларов США соответственно.

9950X3D является 16-ядерным процессором с 3D V-Cache и предлагает 144 МБ кэш-памяти 2- и 3-го уровня. 9900X3D — это 12-ядерный процессор со 140 МБ кэш-памяти 2- и 3-го уровня. Ядра в процессорах поровну разделены между двумя чиплетами, только один из которых оснащён 3D V-Cache. Ранее в AMD заявили, что новинки в среднем обеспечат те же игровые впечатления, что и 8-ядерный 9800X3D. В играх, которые используют больше 8 ядер, новинки могут быть быстрее. Распределением процессов по чиплетам должен заниматься планировщик Windows 11 вместе с драйвером чипсета, кроме этого, производители материнских плат внедряют в прошивки новый режим, при котором отключается многопоточность Simultaneous Multithreading (SMT) и второй чиплет без 3D V-Cache, в некоторых играх это может улучшить производительность.