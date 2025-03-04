Среди моделей есть варианты с заводским разгоном.

В каталоге американской торговой сети B&H Photo Video заметили появление различных моделей NVIDIA GeForce RTX 5070 по рекомендованной розничной цене, сообщает Wccftech. В частности, это модели компаний ASUS, GIGABYTE и PNY.

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В каталоге торговой сети появились модели из серий ASUS Prime, PNY Triple Fan и Gigabyte WINDFORCE SFF. Все они оснащены крупными системами охлаждения с тремя вентиляторами и стоят 549 долларов США, что соответствует рекомендованной цене NVIDIA.

Ходят слухи, что NVIDIA GeForce RTX 5070 может быть в дефиците на старте продаж. В частности, шведский ритейлер Inet.se сообщил покупателям об отсутствии на складе RTX 5070 за несколько дней до старта продаж. Возможно, это проблема конкретной торговой сети или проблема с поставками в конкретном регионе — ситуация прояснится уже завтра — 5 марта начнутся продажи RTX 5070.

Если слухи о дефиците подтвердятся, AMD может получить большое преимущество, перехватив покупателей, которые планировали приобрести новую видеокарту в данном классе. Считается, что ритейлеры должны были накопить значительное количество видеокарт Radeon RX 9070 и 9070 XT, поскольку поставки первых моделей были зафиксированы уже в январе. Презентация новых видеокарт AMD состоялась 28 февраля, результаты внутреннего тестирования компании вряд ли можно назвать исчерпывающими, поскольку не было проведено сравнение новинок с моделями конкурента из серии RTX 40, но ожидается, что Radeon RX 9070 и 9070 XT смогут составить конкуренцию RTX 5070 и 5070 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 5070 предложит 6144 CUDA ядра и 12 ГБ видеопамяти GDDR7 со 192-битной шиной. Видеокарта основана на графическом процессоре GB205 и настроена на работу при TDP до 250 Вт. Ранее в NVIDIA заявили, что проблема с дефектными графическими процессорами не коснётся RTX 5070. В продаже оказались RTX 5090D, 5090, 5080 и 5070 Ti с дефектными графическими процессорами, в которых не хватает блоков растеризации (ROP).