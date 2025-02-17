Когда появятся платы, неизвестно.

Похоже, GIGABYTE готовится к расширению ассортимента материнских плат с разъёмами на тыльной стороне. В фирменной серии Stealth не хватает моделей с флагманскими чипсетами AMD, но это может быть исправлено с появлением новинок 800-й серии, сообщает VideoCardz. По информации в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), компания готовит две модели с чипсетами B850 и X870, но не X870E.

Обратная сторона материнской платы GIGABYTE AORUS B650E Stealth ICE.

Источник изображения: GIGABYTE

Дизайн ещё не раскрыт, но ожидается, что он будет очень похож на модели прошлого поколения, при этом почти вся плата будет закрыта накладками, скрывающими слоты M.2, набор микросхем и прочие элементы. Все разъёмы, включая те, что предназначены для дополнительного питания, подключения корпусных USB и вентиляторов, будут расположены на задней панели.

Ассортимент корпусов с поддержкой нового стандарта расширился за последнее время, есть из чего выбирать, поэтому сборка системы со скрытой прокладкой кабелей уже не должна вызывать сложностей с подбором комплектующих, но цены на такие компоненты обычно выше, поэтому нужно готовится к дополнительным тратам.