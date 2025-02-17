В ближайшее время это должно отразиться на доступности GeForce RTX 5090.

Поставки графических процессоров NVIDIA GB202 значительно увеличились, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом MEGAsizeGPU и считающегося достаточно надёжным источником информации. Графический процессор GB202 используется в видеокартах GeForce RTX 5090, соответственно, ситуация с их доступностью в ближайшее время должна значительно улучшиться.

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Старт продаж новых игровых видеокарт GeForce RTX 50 омрачил дефицит, особенно это касается флагманской модели RTX 5090. Высказываются разные предположения относительно сложившейся ситуации: кто-то говорит о неудачно выбранном времени, финальные стадии подготовки видеокарт, поставки и начало продаж пришлись на праздники, а кто-то об изменении приоритетов NVIDIA — якобы большая часть производственных и людских ресурсов направлена на работу над серверными ускорителями вычислений для искусственного интеллекта, где компания сейчас получает наибольшую прибыль.

Так или иначе, если верить инсайдеру, некоторые партнёры NVIDIA уже получили очень много графических процессоров и скоро видеокарты должны появиться на полках магазинов, что нарушит планы спекулянтов. Как отмечают в VideoCardz, на данный момент наблюдаются сложности даже с приобретением RTX 5080, несмотря на значительные запасы некоторые торговые сети продают видеокарты только в комплектах с другим оборудованием, защищаясь таким образом от спекулянтов.

На момент написания NVIDIA выпустила две видеокарты серии GeForce RTX 50: 5090 и 5080. В ближайшее время появятся ещё две: RTX 5070 Ti за рубежом станет доступна 20 февраля, базовая версия видеокарты RTX 5070 станет доступна 5 марта. К слову, в начале марта AMD планирует выпустить конкурирующие модели класса 70.