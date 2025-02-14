В Сети появилось предполагаемое фото упаковки.

В Сети появилась фотография коробки AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении Red Devil от компании PowerColor, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @GawroskiT в социальной сети X (заблокирована в РФ). Информация на коробке говорит о наличии 64 вычислительных блоков Compute Units (CU) и, внезапно, необходимости блока питания мощностью не менее 900 Вт.

Источник изображения: Robert Linder, Unsplash (отредактировано)

Для понимания, Red Devil — это премиальные видеокарты с заводским разгоном, ориентированные на энтузиастов. Так, рассматриваемая RX 9070 XT оснащается тремя 8-контактными разъёмами питания, в то время как обычные модели довольствуются двумя и для них рекомендуется блок питания мощностью 750 Вт и выше, что является типичным показателем для видеокарт данного класса.

Источник изображения: @GawroskiT в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Неизвестно, как в PowerColor подсчитывали рекомендуемую мощность, возможно, просто добавили 150 Вт от дополнительного 8-контактного разъёма к базовой рекомендации 750 Вт. Может быть, видеокарта позволит значительно увеличивать лимит мощности для разгона. По слухам, частота графического процессора Red Devil уже с завода достигает 3 ГГц.

Неизвестно, является ли снимок достоверным. Спецификации видеокарт официально станут известны 28 февраля, ждать осталось не так долго.