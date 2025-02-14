Ожидаются устройства на базе процессоров Arrow Lake и Panther Lake.

Intel планирует развивать свои предложения для рынка портативных игровых компьютеров и расширять взаимодействие с производителями устройств данного класса, оказывая им всё более обширную поддержку, сообщает Wccftech со ссылкой на интервью вице президента и старшего директора отдела технического маркетинга Intel Роберта Хэллока (Robert Hallock) изданию Laptop Mag.

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Специалист подтвердил, что в скором времени на рынке должны появиться игровые КПК с процессорами Arrow Lake-H: «Arrow [Lake] очень хорошо подходит для данного форм-фактора», — сказал Хэллок. В этом году компания планирует выпустить процессоры Panther Lake, которые в игровых КПК должны успешно заменить Lunar Lake. Хотя Intel решила отказаться от конструкции Memory-on-Package (MoP) в новых процессорах, у компании есть новые альтернативные технологии для дальнейшего снижения энергопотребления, а для производителей устройств данный шаг хорош тем, что позволит независимо от Intel подбирать желаемые конфигурации оперативной памяти.

Похоже, Intel делает успехи на рынке игровых КПК и планирует потеснить AMD, которая заняла доминирующие позиции со своими продвинутыми APU. Специалисты Wccftech дали положительную оценку Intel Core Ultra 9 285H в обзоре ноутбука MSI Prestige AI EVO 16 B2HMG и, в частности, похвалили интегрированную графику Arc 140T на базе улучшенной архитектуры Alchemist. В игровых тестах она отлично показала себя на фоне AMD Radeon 880M в процессоре Ryzen AI 9 365.