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Moleculo
В AMD опровергли слухи о подготовке версии Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ видеопамяти
Подобные слухи появились накануне.

Главный архитектор игровых решений в AMD Фрэнк Азор (Frank Azor) опроверг слухи о подготовке видеокарты Radeon RX 9070 XT с вдвое большим объёмом видеопамяти, сообщает VideoCardz. Накануне подобные слухи появились на китайском форуме ChipHell, утверждалось, что компания выпустит до середины года игровую видеокарты с 32 ГБ видеопамяти, предположительно, также целясь в сегмент энтузиастов, увлекающихся искусственным интеллектом.

Источник изображения: Mateus Durães dos Santos, Unsplash

Специалисты отмечают, что Азор говорил конкретно о версии Radeon RX 9070 XT с увеличенным объёмом видеопамяти, поэтому есть шанс, что появится какая-нибудь другая потребительская модель с 32 ГБ GDDR6, но вероятность этого оценивается как очень низкая. Тем не менее, если в компании есть планы на новые профессиональные видеокарты, наверняка какая-то из них получит тот же графический процессор, что и RX 9070 XT, а также заветные 32 ГБ видеопамяти.

В AMD подтвердили, что планируют провести полноценную презентацию новых видеокарт и графических технологий 28 февраля. На момент написания анонсированы две модели: Radeon RX 9070 и 9070 XT, характеристики более продвинутого варианта накануне всплыли в Сети вместе с результатом первого тестирования.

#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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