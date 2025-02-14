Это может быть 16-контактный разъём 12v-2x6.

В Сети появились изображения премиального исполнения AMD Radeon RX 9070 XT под названием NITRO+ от компании SAPPHIRE, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: SAPPHIRE, @Olrak29 в X (заблокирована в РФ)

Видеокарта выглядит довольно интересно, похоже, что в конструкции реализовано потайное подключение кабеля питания — на боковой стороне его нет. Похоже, что разъём питания расположен на торце печатной платы и скрыт внутри конструкции, которая занимает гораздо больше пространства. Доступ к разъёму питания можно получить после снятия магнитной накладки на обратной стороне видеокарты.

Источник изображения: SAPPHIRE, @Olrak29 в X (заблокирована в РФ)

Вероятно, кабель укладывается в вентиляционном вырезе основного несъёмного бэкплейта, после чего магнитная накладка устанавливается обратно. По изображениям невозможно судить о количестве и типе разъёмов питания, но специалисты не исключают, что SAPPHIRE адаптирует для видеокарты 16-контактный разъём 12V-2x6. Это уже не в новинку — компания ASRock использует данный разъём на некоторых своих флагманских моделях.

Помимо NITRO+ известно о подготовке компанией SAPPHIRE моделей в исполнении PULSE и PURE.