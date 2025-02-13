В игре используется трассировка лучей для глобального освещения и отражений.

Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin's Creed Shadows, в котором компания более подробно рассказывает о технических особенностях игры. Это первая игра в серии Assassin's Creed, разработанная только для консолей текущего поколения (Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X|S) и ПК — Ubisoft обещает «новые технические стандарты» — разработчик усовершенствовал собственный движок Anvil, чтобы в полной мере использовать новейшие аппаратные возможности.

В игре используется трассировка лучей для глобального освещения и отражений. Реализована система смены сезонов года и погоды, разрушаемое окружение, продвинутая физика ветра, жидкости, частиц окружающей среды, растительности — улучшения будут заметны даже на самых низких настройках графики. Игра будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1, а также XeSS 2. По-видимому, NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией на старте поддерживаться не будет, но, вероятно, этот вопрос можно будет решить с помощью NVIDIA App и новой опции приложения для форсирования использования самой новой версии DLSS. Помимо всего прочего, игра будет поддерживать сверхширокие мониторы.

Источник изображения: Ubisoft

На игровых консолях в режиме «Производительность» можно рассчитывать на 60 кадров в секунду 2160p с масштабированием, а что касается ПК — опубликованы подробные системные требования, где для достижения 60 кадров в секунду при средних настройках графики в 1080p с выборочной трассировкой лучей рекомендуются видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT и Intel ARC B580. Для видеокарт, не поддерживающих трассировку лучей, в игре будет предусмотрен специальный режим.





С большим количеством подробностей о технических аспектах игры можно ознакомиться в текстовой версии сессии вопросов и ответов с техническим директором Assassin's Creed Shadows. Релиз игры запланирован на 20 марта.