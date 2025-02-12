Близко к ценам новых видеокарт NVIDIA класса 70.

На сайте канадской торговой сети Canada Computers кратковременно появились видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT от компаний PowerColor и XFX вместе с предварительными ценами, сообщает VideoCardz.

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Специалисты ресурса подсчитали, что в переводе из канадских в американские доллары самые дешёвые версии перечисленных видеокарт стоят 586 и 697 долларов США соответственно без учёта налогов — это модели Reaper от компании PowerColor. В случае XFX самая дешёвая версия RX 9070 из добавленных в каталог стоит 662 доллара США, RX 9070 XT стоит 767 долларов США — обе относятся к линейке Swift в белом цвете. Самые дорогие варианты обеих компаний в цене доходят до 860 долларов США. На момент написания видеокарты из каталога уже убрали.

Источник изображения: Canada Computers, VideoCardz

PowerColor готовит видеокарты в исполнении Reaper, Hellhound и Red Devil — все они были показаны на выставке CES 2025. О новинках XFX информации меньше, помимо моделей линейки Swift в каталоге были перечислены модели QuickSilver и Mercury, включая варианты со съёмными вентиляторами на магнитах Magnetic Air.

AMD официально подтвердила, что старт продаж Radeon RX 9070 и 9070 XT запланирован на начало марта. Полноценная презентация видеокарт может состояться в конце февраля.