Учитывая отсутствие Hyper-Threading (HT), такой прирост производительности удивителен.

В Сети появился результат, предположительно, мобильного процессора Intel Core Ultra 9 275HX в Cinebench R23, который указывает на заметную прибавку в многопоточной производительности относительно мобильных процессоров Intel прошлого поколения, сообщает Guru3D со ссылкой на ряд источников.

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Изначально аналитики не ожидали серьёзных улучшений в многопоточной производительности, поскольку новые процессоры не используют технологию Hyper-Threading (HT), уступая предшественникам в количестве потоков при том же количестве ядер. Тем не менее, ранние показатели Cinebench R23 свидетельствуют о 11-процентном приросте в многопоточном тестировании, даже несмотря на то, что одноядерная производительность Core Ultra 9 275HX оказалась немного ниже, чем у Core i9-14900HX, — оба процессора 24-ядерные с конфигурацией 8P+16E.

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Учитывая отсутствие Hyper-Threading (HT), такой прирост производительности сложно объяснить. Высказываются предположения, что это связано с улучшенным кэшированием, улучшенным управлением частотами, а также более быстрыми ядрами, особенно эффективными.

Intel Core Ultra 9 275HX сочетает 8 высокопроизводительных ядер Lion Cove и 16 эффективных ядер Skymont. Этот процессор, как и другие модели класса HX, предназначен для продвинутых игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций, которые используются для таких задач, как рендеринг мультимедиа и анализ данных.

Поскольку на результаты тестирования могут влиять конфигурация системы охлаждения, настройки питания, конкретные версии тестов, целесообразно с осторожностью относиться к таким новостям. Результаты кажутся многообещающими, однако имеющиеся результаты тестов процессоров Arrow Lake показывают, что не во всех рабочих нагрузках они обеспечивают одинаковый прирост производительности. Поэтому необходимо дождаться всесторонних обзоров реальных ноутбуков, прежде чем делать окончательные выводы.