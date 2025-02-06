Ценный инструмент как для компьютерных энтузиастов, так и обычных пользователей.

ASUS выпустила обновлённую версию программного обеспечения GPU Tweak III для поддержки новой серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50. Этот универсальный инструмент, который поддерживает видеокарты NVIDIA и AMD, предлагает богатый набор функций, предназначенных для повышения производительности, контроля и мониторинга.

Источник изображения: ASUS

Обновление до версии 1.8.7.3 содержит несколько ключевых улучшений: поддержку четырёх вентиляторов для высокопроизводительных видеокарт, таких как модели серии ROG Strix; тепловые карты для визуализации температурного градиента в области памяти и VRM; детектор питания для проверки правильного подключения всех кабелей.

Детектор питания представляет особую ценность, так как помогает выявлять проблемы, при которых кабели не полностью вставлены, что может привести к снижению производительности, непонятным ограничениям мощности и другим последствиям. GPU Tweak III уведомит пользователей, если какие-либо сигналы не передаются правильно, обеспечивая оптимальную производительность. Программное обеспечение также поддерживает разгон, управление вентиляторами, доступ к большому количеству метрик для мониторинга.

Обновление было выпущено три дня назад и доступно для загрузки с сайта ASUS. Хотя GPU Tweak III совместим с видеокартами сторонних производителей, некоторые функции, такие как тепловые карты, детектор питания и некоторые возможности настройки могут быть недоступны.

GPU Tweak III от ASUS выделяется среди других инструментов для видеокарт от партнёров NVIDIA отличной поддержкой и регулярными обновлениями, это ценный инструмент как для компьютерных энтузиастов, так и обычных пользователей.