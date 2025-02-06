Приближается анонс новых альтернатив.

NVIDIA начинает сокращать поставки видеокарт GeForce RTX 4060 и 4060 Ti, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию с китайского форума Board Channels. Поставки планируется сократить на 60% в преддверии скорого анонса новых альтернатив. Это коснётся всех партнёров компании.

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NVIDIA официально ещё не анонсировала видеокарты RTX 5060 и 5060 Ti. Если верить многочисленным слухам, их планируют выпустить в марте. О характеристиках мало что известно. Не ожидается, что объём видеопамяти изменится: базовой версии приписывают 8 ГБ, а версия Ti может появиться в двух вариантах — на 8 и 16 ГБ. На видеокартах, скорее всего, будут использовать привычные 8-контактные разъёмы дополнительного питания, энергопотребление RTX 5060 может вырасти относительно предшественника.

Прогнозы относительно цен противоречивы, не исключено, что новинки будут стоить примерно столько же, сколько и предшественники. Цена RTX 4060 практически не изменилась с момента выхода, за рубежом видеокарта как продавалась, так и продаётся по цене, близкой к рекомендованным 299 долларам США.