Но вот как скоро, не уточнили.

Главный архитектор игровых решений в AMD Фрэнк Азор (Frank Azor) подтвердил в социальных сетях: подробности о новых видеокартах Radeon RX серии 9070 скоро появятся, — сообщает VideoCardz.

Источник изображения: AMD

Также специалист ответил на несколько комментариев. В частности, в ответ на мнение одного из пользователей о том, что новые видеокарты AMD должны быть на 75…100 долларов дешевле видеокарт NVIDIA класса 70, специалист написал, что в компании прислушивается к аудитории. Для справки: рекомендованная цена RTX 5070 Ti составляет 749 долларов США, а RTX 5070 — 549 долларов США.

Накануне появились слухи, что AMD якобы запланировала на 27 февраля пресс-конференцию, посвящённую новым видеокартам. Точную дату появления подробностей Азор не подтвердил, так что непонятно, это ли мероприятие имел в виду специалист или что-то станет известно раньше. Так или иначе, в AMD подтвердили, что продажи новых видеокарт запланированы на начало марта. По слухам, старт продаж может быть запланирован на 6 марта.