Новостей о GeForce RTX 5070 нет.

Старт продаж NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti по-прежнему запланирован на 20 февраля, сообщает VideoCardz. По информации источников ресурса, NVIDIA определилась с датой и подтвердила, что публикация первых обзоров разрешена с 19 февраля. В этот день должны появиться обзоры видеокарт, которые планируется продавать по рекомендованной цене, для американского рынка это 749 долларов США без учёта налогов. Видеокарта не будет доступна в эталонном исполнении NVIDIA Founders Edition, в продажу поступят только варианты от партнёров.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Также сообщается о том, что с завтрашнего дня RTX 5070 Ti начнут своё путешествие к полкам магазинов, а на следующую неделю запланирована рассылка тестовых образцов для рецензентов.

Одновременно с этим NVIDIA не раскрывает точную дату начала продаж RTX 5070, но пока видеокарту всё ещё планируют выпустить в феврале. Возможно, NVIDIA хочет, чтобы конкурент дольше находился в неведении. AMD, вероятно, выжидает удачный момент для старта продаж своих видеокарт Radeon RX 9070 и 9070 XT, которые, предположительно, будут конкурировать с новинками NVIDIA класса 70. На данный момент «красная команда» планирует выпустить видеокарты в марте, цены пока неизвестны.