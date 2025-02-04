Наличие физических копий игр может быть важно для существенной доли рынка Sony.

Шон Лейден (Shawn Layden), бывший генеральный директор PlayStation Worldwide Studios и бывший председатель Sony Interactive Entertainment America, сомневается, что следующая игровая консоль Sony лишится дисковода, сообщает TechPowerUp со ссылкой на интервью специалиста YouTube каналу Kiwi Talkz и ряд других источников.

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Microsoft недавно представила цифровую версию игровой консоли Xbox Series X Digital Edition без дисковода, Лейден считает, что Sony не будет копировать конкурента. «Я не думаю, что Sony удастся это сделать сейчас … Я думаю, что Xbox добилась большего успеха в реализации этой стратегии, но Xbox действительно наиболее успешна в своём бизнесе в нескольких странах: США, Канада, Великобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка. По совпадению, это все англоязычные страны», — заявил специалист, обсуждая потенциальное отсутствие дисковых версий следующей игровой консоли Sony.

Sony лидирует со своими игровыми консолями PlayStation 5 в гораздо большем количестве стран, поэтому компании важно удовлетворить потребности гораздо более широкой аудитории, чтобы не потерять рынок. Не везде качество связи и скорость интернета находятся на достаточном уровне, чтобы можно было полностью положиться на цифровую дистрибуцию. Вероятно, наступит момент, когда компания сможет отказаться от физических копий игр, но не в следующем поколении, считает Лейден.

«Sony, которая является платформой номер один, наверное, в 170 странах мира, обязана задаться вопросом: “Если мы откажемся [от дисковой версии], какая часть нашего рынка не сможет совершить этот переход?”. Доступно ли пользователям в сельской местности Италии достойное качество соединения, чтобы наслаждаться играми?», «Какой части вашего рынка будет нанесён ущерб, если вы перейдёте на бездисковую дистрибуцию? Я уверен, что они проводят свои исследования на этот счёт. Будет некий переломный момент, когда останется некоторый процент, при котором можно сказать: “Ладно, всё в порядке, мы можем отвернуться от этой части рынка”. Но рынок Sony настолько огромен, что, я думаю, им будет сложно перейти на бездисковый формат даже в следующем поколении», — сказал Лейден.

На момент написания официально неизвестно, когда Sony планирует представить игровые консоли следующего поколения. Считается, что презентация потенциальной PlayStation 6 может состояться в 2027 или 2028 году. Ранее один из инсайдеров заявил, что Sony завершила разработку чипа для игровой консоли следующего поколения и планирует в этом году начать производство тестовых инженерных образцов. Графическая часть чипа якобы построена на кастомной версии унифицированной архитектуры AMD UDNA. В компании AMD подтвердили планы по объединения игровой и серверной графических архитектур, но когда появятся первые продукты, использующие унифицированную архитектуру UDNA, не уточняли.