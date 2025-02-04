Цены на флагманские конфигурации для предварительного заказа доходят до 3860 евро.

Первые ноутбуки с процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50 для ноутбуков были замечены в каталоге польского интернет-магазина Dream Machines, сообщает VideoCardz. Цены ожидаемо высокие, от 2500 евро за конфигурацию с RTX 5070 Ti и до 3860 евро за конфигурацию с RTX 5090. Около 3100 евро стоит ноутбук с RTX 5080.

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В числе прочего, ноутбуки оснащаются 16 ГБ оперативной памяти, терабайтным накопителем, дисплеями с разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления 300 Гц. Кроме конфигураций с AMD Ryzen 9 9955HX3D есть варианты с 9955HX, а также процессорами Intel Core Ultra 9 275HX, разница в цене достигает 200 евро.

Ноутбуки ещё не доступны, ритейлер только открывает предзаказы, но это намекает на скорый старт продаж. AMD не называла точную дата появления на рынке ноутбуков с процессорами Fire Range, в NVIDIA же ожидают появления ноутбуков с новой дискретной графикой в марте. Видимо, продажи начнутся в следующем месяце.

Источник изображения: Dream Machines

Процессоры AMD Fire Range являются аналогом настольных процессоров Granite Ridge с чиплетной конструкцией в корпусе BGA. Это одни из самых производительных процессоров AMD для ноутбуков. В них нет производительной интегрированной графики, только базовое решение, а также нет встроенного NPU, зато в семействе представлены модели с 3D V-Cache. Было бы интересно сравнить ноутбуки с процессорами Fire Range и дискретной графикой с ноутбуками на базе новых мощных APU Strix Halo, поскольку AMD приписывала Ryzen AI MAX 395+ со встроенной Radeon 8060S игровую производительность, аналогичную связке Intel Core i9-13900H и NVIDIA GeForce RTX 4070.

Что касается новых видеокарт NVIDIA для ноутбуков, компания внесла в новую архитектуру много улучшений для повышения энергоэффективности, на помощь здесь придёт и DLSS 4 с многокадровой генерацией.