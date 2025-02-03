В целом впечатление крайне положительное, но есть некоторые проблемы и нюансы.

Автор ресурса DSOGaming положительно оценил новую технологию генерации кадров на уровне драйвера NVIDIA Smooth Motion по итогу тестирования в десяти играх. Рецензия не содержит исчерпывающего сравнения качества работы различных технологий для генерации кадров: есть сравнительные снимки из Black Myth Wukong и Marvel’s Spider-Man 2, а также мнение автора, выраженное в довольно краткой форме. NVIDIA Smooth Motion лучше AMD AFMF и стороннего программного обеспечения Lossless Scaling: артефактов меньше, влияние на задержку ввода небольшое, около 10 мс. Тем не менее, проблемы есть.

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Во-первых, включить NVIDIA Smooth Motion удалось только в тех играх, для которых NVIDIA предлагает оптимизированные профили графических настроек через своё приложение NVIDIA App. Например, в Final Fantasy 7 Rebirth, для которой профиля с оптимальными настройками нет, включить Smooth Motion не удалось, ни через глобальные настройки, ни после ручного добавления в библиотеку NVIDIA App. Во-вторых, есть проблемы совместимости со сторонним программным обеспечением для мониторинга производительности: MSI Afterburner и Rivatuner Statistics Server вылетали с ошибками при включении Smooth Motion. В-третьих, хотя общее впечатление у автора сложилось положительное, не во всех играх технология работает идеально: в Marvel’s Spider-Man 2 можно было заметить небольшие артефакты во время быстрых движений камерой, а в Resident Evil 4 Remake было заметно мерцание прицела.

Одна из диаграмм с результатами в играх, которые не имеют встроенной поддержки DLSS с генерацией кадров. При включении NVIDIA Smooth Motion средняя частота кадров выше на величину до 70%. Источник изображения: DSOGaming

Что касается производительности, тестирование проводилось с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 на системе, которая также была оснащена процессором AMD Ryzen 9 7950X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000: NVIDIA Smooth Motion повышает среднюю частоту кадров на 50…75% и больше.

В оригинальной статье можно ознакомиться со сравнительными снимками в высоком разрешении. Они сделаны в статичных сценах и, на первый взгляд, сложно найти явные отличия между NVIDIA Smooth Motion и генерацией кадров DLSS, хотя, кажется, что с DLSS картинка выглядит всё же чётче и детализированнее.

NVIDIA Smooth Motion представили на старте продаж GeForce RTX 50 и на момент написания технология совместима только с новой серией видеокарт. Представители NVIDIA ранее подтвердили, что после дополнительного тестирования Smooth Motion станет доступна для владельцев видеокарт RTX 40, также отметив, что не стоит ожидать от неё того же качества, что обеспечивает генерация кадров в составе DLSS 3 — набор входных данных ограничен и технология масштабирует весь кадр, что может вызвать проблемы с элементами интерфейса. В первую очередь технология Smooth Motion предназначена для игр, где отсутствует встроенная поддержка DLSS с генерацией кадров. Заявлена совместимость с играми, использующими DirectX 11 и 12.