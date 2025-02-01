Это говорит о растущем влиянии Intel в сегменте потребительских игровых видеокарт, особенно бюджетного уровня, где недавно была представлена Intel Arc B580.

Intel достигла ещё одной важной вехи в развитии своего набора графических технологий XeSS, они поддерживаются более чем в 150 играх, сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление компании в социальных сетях. Это говорит о растущем влиянии Intel в сегменте потребительских игровых видеокарт, особенно бюджетного уровня, где недавно была представлена Intel Arc B580. В компании не промахнулись с позиционированием и выпустили конкурентоспособный продукт по привлекательной цене, для американского рынка заявлена рекомендованная цена 250 долларов США.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Intel Arc B580 предлагает отличный для своей цены уровень производительности и 12 ГБ видеопамяти, что в данном сегменте стало редкостью. Также Intel представила новую версию набора технологий XeSS под номером 2. Кроме технологии масштабирования изображения, в XeSS 2 интегрирована генерация кадров и технология снижения задержки. Игр с поддержкой именно XeSS 2 пока немного, остаётся надеяться, что разработчики будут интегрировать поддержку XeSS 2 в новые игры наряду с NVIDIA DLSS и AMD FSR.

Заглядывая вперёд, конкуренция в бюджетном сегменте усилится с выходом NVIDIA GeForce RTX 5060, а также младших видеокарт AMD RDNA 4; правда, пока неизвестны точные даты их выхода.

Со списком игр, поддерживающих Intel XeSS, можно ознакомиться на сайте компании по ссылке. На момент написания в нём присутствует 159 наименований.