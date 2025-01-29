Архитектурные подробности и характеристики всех анонсированных видеокарт.

NVIDIA опубликовала (PDF) документацию по архитектуре Blackwell и новым видеокартам GeForce RTX 50 серии, сообщает VideoCardz. В частности, документ подробно описывает характеристики старших видеокарт линейки, от RTX 5090 до 5070. Основные характеристики были названы в день презентации, но в документе гораздо больше подробностей: количество всех функциональных блоков, включая блоки растеризации и текстурирования, объёмы кэш-памяти различного уровня, характеристики подсистемы памяти, теоретическая вычислительная производительность на различных операциях и т.д.

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К слову, документ также раскрывает, что в основе RTX 5070 лежит графический процессор GB205, в то время как RTX 5070 Ti использует урезанную версию GB203. В GB205 площадью 263 мм2 поместился 31,1 миллиард транзисторов. Всего этот чип предлагает 50 вычислительных блоков SM, но в версии для RTX 5070 активны 48 из них. Двигаясь дальше по иерархии блоков приходим к 6144 CUDA ядрам. Блоков текстурирования 192, растеризации 80, кэш-памяти 2-го уровня 48 МБ, видеопамяти 12 ГБ со 192-битной шиной.

Подробные характеристики GeForce RTX 5070 Ti и 5070. Источник изображения: NVIDIA

Точные даты начала продаж новых видеокарт класса 70 официально не назывались, новинки ожидаются в феврале. По последним слухам, RTX 5070 Ti появится 20 февраля.