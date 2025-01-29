Похоже, видеокарт совсем мало.

Похоже, в Японии торговые сети тоже не получили достаточного количества видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 к началу продаж. Один из магазинов объявил розыгрыш, победители которого получат, нет, не новую видеокарту, а только право её приобрести, сообщает VideoCardz. Желающих приобрести видеокарту ждут примерно за час до начала продаж, которые японский ритейлер запланировал на 31 января.

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Ранее авторы ресурса сообщили об ограниченной доступности GeForce RTX 5090 в официальном американском магазине MSI. В день начала продаж флагманские модели можно будет только предзаказать, причём наперёд заказы принимать не будут, реализовать планируется только те видеокарты, что уже есть в наличии или буквально находятся на подходе к магазину. Отправлять заказы покупателям начнут с 6 февраля. При этом с RTX 5080, похоже, такой напряжённости нет, она будет доступна для покупки с 30 января, как и планировалось.

Тем временем, до публикации обзоров RTX 5080 остаётся несколько часов. По предварительным данным, в нативном 1440p без трассировки лучей видеокарта в среднем чуть больше чем на 8% быстрее RTX 4080 SUPER.