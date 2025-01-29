Похоже, в Японии торговые сети тоже не получили достаточного количества видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 к началу продаж. Один из магазинов объявил розыгрыш, победители которого получат, нет, не новую видеокарту, а только право её приобрести, сообщает VideoCardz. Желающих приобрести видеокарту ждут примерно за час до начала продаж, которые японский ритейлер запланировал на 31 января.
Ранее авторы ресурса сообщили об ограниченной доступности GeForce RTX 5090 в официальном американском магазине MSI. В день начала продаж флагманские модели можно будет только предзаказать, причём наперёд заказы принимать не будут, реализовать планируется только те видеокарты, что уже есть в наличии или буквально находятся на подходе к магазину. Отправлять заказы покупателям начнут с 6 февраля. При этом с RTX 5080, похоже, такой напряжённости нет, она будет доступна для покупки с 30 января, как и планировалось.
Тем временем, до публикации обзоров RTX 5080 остаётся несколько часов. По предварительным данным, в нативном 1440p без трассировки лучей видеокарта в среднем чуть больше чем на 8% быстрее RTX 4080 SUPER.