Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Один из японских магазинов разыграет возможность приобрести GeForce RTX 5090 и 5080 в лотерею
Похоже, видеокарт совсем мало.

Похоже, в Японии торговые сети тоже не получили достаточного количества видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 к началу продаж. Один из магазинов объявил розыгрыш, победители которого получат, нет, не новую видеокарту, а только право её приобрести, сообщает VideoCardz. Желающих приобрести видеокарту ждут примерно за час до начала продаж, которые японский ритейлер запланировал на 31 января.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Ранее авторы ресурса сообщили об ограниченной доступности GeForce RTX 5090 в официальном американском магазине MSI. В день начала продаж флагманские модели можно будет только предзаказать, причём наперёд заказы принимать не будут, реализовать планируется только те видеокарты, что уже есть в наличии или буквально находятся на подходе к магазину. Отправлять заказы покупателям начнут с 6 февраля. При этом с RTX 5080, похоже, такой напряжённости нет, она будет доступна для покупки с 30 января, как и планировалось.

Тем временем, до публикации обзоров RTX 5080 остаётся несколько часов. По предварительным данным, в нативном 1440p без трассировки лучей видеокарта в среднем чуть больше чем на 8% быстрее RTX 4080 SUPER.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фотографиях китайского истребителя J-XDS обнаружены подвижные законцовки крыла
3
Samsung добавила в Galaxy S24 Ultra режим камеры Ocean Mode
3
Новая китайская алюминиево-ионная батарея теряет только 1% мощности за 10 000 циклов зарядки
6
В России был замечен ракетный комплекс, замаскированный под гражданский грузовик
2
Завод «Саста» в этом году начнёт серийное производство пятиосевых станков для нужд авиастроения
+
НАСА завершает ключевые испытания «бесшумного» сверхзвукового самолета X-59
2
Стивен Огг выразил желание вернуться в GTA 6, только чтобы его персонаж Тревор погиб в самом начале
+
Энтузиасты изучили библиотеку AMD FSR 4, подтвердив совместимость только с видеокартами RDNA 4
14
Первоначальный тест показывает, что серверные процессоры Zen 4 могут работать в настольных ПК с AM5
+
За минувший год BYD стал лидером на китайском рынке по общей выручке
+
Тим Суини подтвердил, что Alan Wake 2 не появится в магазине Steam
+
Дональд Трамп издал указ о создании американского аналога системы ПРО «Железный купол»
3
Qualcomm работает над новым процессором Snapdragon X2 Ultra Premium
1
Новый иранский дрон Gaza успешно протестирован во время военных учений
1
Президент Польши Анджей Дуда: «Северные потоки» должны быть демонтированы
2
Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги в рамках новой преступной схемы
6
Компания Casio представила три новые модели часов MWA300H-1AV, MWA300H-2AV и MWA300H-3AV
+
Обновление Windows 11 KB5050009 вызвало проблемы в работе наушников, веб-камер и даже Alt+Tab
+
Администрация Трампа вводит дополнительные пошлины на ввозимые полупроводники и фармацевтику
+
Смартфон Google Pixel 9a появится в марте с максимальной памятью на 256 ГБ и батареей на 5100 мАч
+

Популярные статьи

Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
8
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
60
О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
9
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
38
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
14
Китайский чат-бот DeepSeek не уступает ChatGPT, а в некоторых сценариях и превосходит
11
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
+
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
101
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
27

Сейчас обсуждают

Маэстро
17:09
По факту США всё у всех ворует, и не гнушаться обвинять других в этом.
В США разрабатывают БМП нового поколения XM-30 для замены M-2 Bradley
Bernigan
17:09
Надоело, не вижу смысла продолжать терять время с фанатиками, пойду фильм смотреть
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
17:09
таа всегда дерьмо .длсс дерьмо такое же.максимально неестественная вычурная картинка на скрине .глаза вытекают .у длсс две крайности или вот такое гавно или мыло конченое
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Bernigan
17:07
Повторяю, нет шарпа, картинка приятная и чёткая, выглядит естественно, с ТАА мыло
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
17:07
там полный диагноз.консилиум сказал лоботомия при поимке будет проведена
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
dimkahon
17:07
Более привлекательна на фоне кипятильников от амд.
Тесты RTX 5080 в Time Spy показали небольшое превосходство над RX 7900 XTX
unhurtable
17:07
Солнечные панели из дерева это 5 - следующий шаг деревянная электропроводка
В Великобритании открыт первый в мире стадион, полностью построенный из дерева
RandomXP
17:07
Ну, единственная причина - уже есть 4090 Менять 4090 на 5090 - дело бестолковое. NVIDIA просто по графику выпускает обновленные карты. Что бы еще взвинтить цены. А знаете, почему нельзя просто взять ...
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
Nvidia&Intel Hater
17:06
там максимально резкоочерченные контуры как не бывает в жизни (только в твоей шизне).уо ,шарп не только зерно ,но и не естественная излишняя показная типо четкость
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Evgeny Chezarin
17:06
Он не знает другие методы, там dlss головного мозга окончательно.
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем