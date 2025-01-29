30 января только начнут принимать предзаказы.

Некоторые американские компании не смогут начать отправку видеокарт GeForce RTX 5090 покупателям до 6 февраля, сообщает VideoCardz. Это подтверждает сложности с запуском новой линейки и ограниченную доступность видеокарт на старте продаж. Даже в NVIDIA накануне заявили, что не исключают проблем с доступностью, ранее компания такие комментарии не давала.

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В частности, официальный магазин американского подразделения MSI в день начала продаж (30 января) только откроет предварительные заказы. Заказы будут принимать с учётом количества доступных в наличии видеокарт и видеокарт, которые появятся в ближайшее время. Отправлять видеокарты покупателям начнут 6 февраля. Сторонние компании, занимающиеся сборкой готовых систем, и зависящие от поставок производителей, тоже испытывают проблемы и могут не получить видеокарты до 6 февраля.

Что касается GeForce RTX 5080, похоже, в данном случае ситуация несколько лучше, продажи и отправка видеокарт начнутся в срок — 30 января.