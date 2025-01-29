На сегодня запланирована публикация обзоров моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080, которые будут продаваться по рекомендованной цене. Похоже, что некоторые результаты тестирования преждевременно были опубликованы ресурсом Igor’sLAB и подхвачены участниками сообщества pcmasterrace на портале Reddit, пишет VideoCardz. Это тестирование 11 игр в разрешении 1440p без применения апскейлеров и без трассировки лучей. В среднем RTX 5080 оказалась на 8,3% быстрее RTX 4080 SUPER, потребляя примерно на 4% больше энергии.
Учитывая, что по количеству функциональных блоков в графическом процессоре RTX 5080 и 4080 SUPER довольно близки, результат вполне ожидаемый, но для полноты картины необходимо дождаться полноценных тестов. В числе преимуществ видеокарт Blackwell более быстрые RT ядра, что может увеличить преимущество новой видеокарты в сценариях с трассировкой лучей, кроме этого, в RTX 5080 заметно подросла пропускная способность памяти.