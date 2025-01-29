Полноценные обзоры появятся сегодня.

На сегодня запланирована публикация обзоров моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080, которые будут продаваться по рекомендованной цене. Похоже, что некоторые результаты тестирования преждевременно были опубликованы ресурсом Igor’sLAB и подхвачены участниками сообщества pcmasterrace на портале Reddit, пишет VideoCardz. Это тестирование 11 игр в разрешении 1440p без применения апскейлеров и без трассировки лучей. В среднем RTX 5080 оказалась на 8,3% быстрее RTX 4080 SUPER, потребляя примерно на 4% больше энергии.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Источник изображения: Igor'sLAB, Reddit, VideoCardz

Учитывая, что по количеству функциональных блоков в графическом процессоре RTX 5080 и 4080 SUPER довольно близки, результат вполне ожидаемый, но для полноты картины необходимо дождаться полноценных тестов. В числе преимуществ видеокарт Blackwell более быстрые RT ядра, что может увеличить преимущество новой видеокарты в сценариях с трассировкой лучей, кроме этого, в RTX 5080 заметно подросла пропускная способность памяти.