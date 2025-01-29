Жидкий металл используется во флагманских моделях с жидкостным охлаждением.

В некоторых флагманских моделях видеокарт GeForce RTX 5090 и 5080 от GIGABYTE будет использоваться жидкий металл или композитный термоинтерфейс с использованием частиц металлов, сообщает VideoCardz.

На момент написания список таких моделей может быть неполным. По предварительной информации, жидкий металл будет использоваться в моделях Aorus Xtreme Waterforce с жидкостным охлаждением класса All-in-One (AIO). Используется ли жидкий металл в моделях Waterforce WB с предустановленным водоблоком для подключения к кастомной жидкостной системе охлаждения — неизвестно.

AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE 32G. Источник изображения: GIGABYTE

Композитный термоинтерфейс с использованием частиц металлов заявлен для GeForce RTX 5090 и 5080 в исполнении Aorus Master и Aorus Master Ice.

Компания отмечает, что нанесение жидкого металла и другие сопутствующие производственные процессы автоматизированы. Чтобы предотвратить миграцию жидкого металла за пределы графического процессора, последний изолируется с помощью теплопроводного пастообразного материала. Кроме этого, для дополнительной защиты предусмотрено специальное покрытие печатной платы, говорится о применении ультрафиолетовой смолы и двухуровневого барьера. Если система охлаждения будет разобрана, вряд ли она сохранит свои первоначальные характеристики без повторной профессиональной сборки.

Ранее стало известно, что NVIDIA использует жидкий металл в эталонной модели GeForce RTX 5090 Founders Edition (FE).