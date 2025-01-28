Другие дороже на величину до 400 долларов США.

В каталоге американской торговой сети BestBuy появились первые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5080: эталонная версия Founders Edition (FE), а также различные модели от компании GIGABYTE, — сообщает VideoCardz.

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Что интересно, из этого списка только две модели предлагаются по рекомендованной цене 999 долларов США. Очевидно, одна из них, это эталонная версия FE, другая — модель Windforce OC SFF от GIGABYTE. Большинство прочих моделей GIGABYTE на 200…300 долларов дороже, самая дорогая версия Xtreme Waterforce с предустановленным водоблоком дороже на 400 долларов.

GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G. Источник изображения: GIGABYTE

Согласно описанию на сайте GIGABYTE, RTX 5080 в исполнении Windforce OC SFF оснащается системой охлаждения с испарительной камерой и композитными тепловыми трубками, тремя вентиляторами Hawk, на чипах памяти и компонентах подсистемы питания используется «теплопроводящий гель серверного класса». В комплекте с видеокартой поставляется кронштейн для защиты от провисания.

Источник изображения: BestBuy, VideoCardz

На момент написания ни одна компания официально не подтвердила цены на свои модели RTX 5080. Ожидается, что цены станут известны только 30 января — в этот день начинаются продажи. Завтра, 29 января, должны появиться первые обзоры моделей RTX 5080, которые будут продаваться по рекомендованной цене.