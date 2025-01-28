Библиотеку нашли в тестовом драйвере, которого нет в широком доступе.

В состав тестовой версии непубличного графического драйвера AMD, выпущенного в конце декабря прошлого года, входила библиотека Amdxcffx64.dll — ранняя реализация технологии FSR 4. Это обнаружил пользователь социальной сети X (заблокирована в РФ) Освальдо Пинкальс Додерляйн (Osvaldo Pincals Doederlein), сообщает VideoCardz. Последний официальный бета-драйвер больше не содержит этот файл, вероятно, драйвер был выпущен для демонстрации работы технологии на выставке CES 2025.

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По информации специалиста, в FSR4 реализован алгоритм машинного обучения, который оперирует 8-битными числами с плавающей запятой, только RDNA 4 поддерживает операции WMMA (Wave Matrix Multiply Accumulate) с таким форматом чисел. Библиотека FSR 4 значительно больше FSR 3.1: 17 против 6,5 МБ.

AMD анонсировала технологию FSR 4 на базе машинного обучения вместе с видеокартами RDNA 4, только они будут поддерживать данную технологию. Представители AMD подтвердили, что в компании ищут способы оптимизировать FSR 4 для видеокарт RDNA 3, однако обещать ничего не могут. Также ранее появились слухи, что AMD внедрит в драйвер опцию для форсирования новейшей версии FSR 4 в играх с поддержкой FSR 3.1, наподобие новой опции DLSS Override, которая в ближайшие дни появится в NVIDIA App.