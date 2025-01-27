С процентным обозначением уровня заряда и цветовой индикацией.

В инсайдерской сборке Windows 11 под номером 26120.3000 на канале Dev появился улучшенный индикатор заряда батареи на панели задач, сообщает ресурс Chipp.in со ссылкой на официальный блог Windows.

В новой версии можно включить отображение уровня заряда в процентах, а также цветовую индикацию, которая будет сигнализировать о различных режимах работы устройства. Чёрный цвет значка указывает на стандартный режим, жёлтый на режим экономии энергии, зелёным значок становится, когда устройство находится на зарядке, а красным — когда заряд становится критически низким. Отображение уровня заряда в процентах не включено по умолчанию, соответствующая настройка будет доступна в разделе «Система -> Питание» приложения «Параметры».

Источник изображения: blogs.windows.com

В текущей стабильной сборке Windows 11 значок уровня заряда малоинформативен, чтобы узнать процент заряда необходимости навести на него курсор, цветовая индикация отсутствует.

Когда рассматриваемые изменения будут внесены в стабильную сборку Windows 11, неизвестно, автор Chipp.in полагает, что это нововведение может войти в состав следующего крупного обновления возможностей Windows 11 в 2025 году.