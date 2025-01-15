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Moleculo
Обновлённая модель генерации кадров NVIDIA повысит производительность и снизит потребление памяти
Модель входит в состав DLSS 4 и будет работать на видеокартах GeForce RTX 40 и 50.

С выходом NVIDIA DLSS 4 улучшения в технологии генерации кадров должны увидеть не только владельцы новейших видеокарт GeForce RTX 50, но и видеокарт RTX 40. Генерация трёх кадров на один отрисованный является эксклюзивом видеокарт Blackwell, однако в DLSS 4 компания вносит гораздо больше изменений и нововведений, которые будут доступны владельцам видеокарт прошлых поколений.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

Так, ранее сообщалось, что в DLSS 4 изменится архитектура модели, которая используется в компоненте масштабирования изображения для генерации недостающих пикселей: трансформер вместо свёрточной нейросети. Оказывается, аналогичные перемены произошли и в компоненте генерации кадров — новая модель повысит производительность и снизит потребление видеопамяти, сообщает Wccftech со ссылкой на информацию сотрудника NVIDIA Джейкоба Фримана (Jacob Freeman) в социальной сети X (заблокирована в РФ). Положительное влияние всех этих изменений ожидается и в работе «умной» технологии сглаживания DLAA.

В качестве примера приводится снимок из неназванной игры, где новая технология в 4K разрешении обеспечивает на 10% большую частоту кадров при снижении потребления видеопамяти на 5%.

«Модели-трансформеры в DLSS 4 повысят качество изображения за счёт улучшенной временной стабильности, меньшего двоения изображения и более высокой детализации в движении», — сообщалось на сайте NVIDIA. Кроме этого в недавних анонсах NVIDIA скрываются и другие интересные детали, которые по началу можно было упустить из виду. В частности, ожидается, что в приложении NVIDIA App появится настройка, позволяющая форсировать в поддерживающих DLSS играх использование самой новой версии технологии.

#nvidia #видеокарты
Источник: wccftech.com
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