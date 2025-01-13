Больше информации ожидается в первом или втором квартале.

Китайская компания GMK, специализирующаяся на разработке и выпуске мини-ПК, сообщила в социальных сетях о планах по выпуску новых решений с процессорами AMD Ryzen AI Max 300, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Непонятно, утверждены ли данные планы или компания пока только рассматривает возможность создания подобных компьютеров. Так или иначе, шансы на появление мини-ПК с высокопроизводительными APU от AMD есть и в первую очередь компания нацелена на флагманский процессор Ryzen AI Max+ 395.

Мини-ПК GMK EVO X1 на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 (Strix Halo). Источник изображения: GMK

AMD Ryzen AI Max+ 395 содержит 16 процессорных ядер Zen 5 и интегрированную графику с вычислительными блоками RDNA 3.5 в количестве 40 штук. Производительность интегрированной графики в этом APU должна быть сравнима с производительностью дискретных видеокарт начально уровня в среднем классе. В числе прочих преимуществ данных APU динамическое перераспределение системной и графической памяти, поддержка до 128 ГБ LPDDR5X-8000, что потенциально позволит работать даже с большими языковыми моделями искусственного интеллекта. Собственно, GMK в первую очередь продвигает новый мини-ПК как небольшую рабочую станцию для задач, связанных с ИИ.

На данный момент неизвестны точные сроки выхода новинок и цены. Ожидается, что мини-ПК представят в первом или втором квартале 2025 года.