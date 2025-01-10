Laminar RH2 и Laminar RM2 стали тише, медные детали есть теперь и в младшей модели.

Intel разработала для процессоров Core Ultra 200S (Arrow Lake-S) новые комплектные кулеры Laminar RH2 и RM2, сообщает VideoCardz. Laminar RM2 является более продвинутым и будет поставляться только с процессорами старшего класса Intel Core Ultra 9 — речь идёт о заблокированных для разгона вариантах без индекса K в наименовании, с базовой мощностью 65 Вт и в «коробочном» варианте поставки (BOX). В свою очередь, Laminar RH2 войдёт в комплект заблокированных для разгона «коробочных» процессоров Core Ultra 7 и 5 с базовой мощностью 65 Вт.

Laminar RM2 (слева) и Laminar RH2 (справа). Источник изображения: Intel

Laminar RM2 отличается от RH2 конструкцией и дизайном, в частности, старшая версия кулера получила управляемую aRGB подсветку, толстый медный стержень в сердцевине алюминиевого радиатора, крепление с задней пластиной и винтами. Laminar RH2 тоже получил медные детали, в отличие от своего полностью алюминиевого предшественника, но в данном случае ожидается только медное основание. Управляемой подсветки в Laminar RH2 нет, крепление на клипсах, используется переработанный пластик. Оба кулера стали тише, по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Источник изображения: Intel

Если говорить о конкретных процессорах, Laminar RM2 войдёт в комплект Intel Core Ultra 9 285, а Laminar RH2 — в комплект Core Ultra 5 265 и 265F, 235 и 235F, 225.