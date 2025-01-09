Флагманское исполнение получило три 8-контактных разъёма питания.

YouTube блогер Paul's Hardware одним из первых отчитался о посещении стенда компании PowerColor на выставке CES 2025, показав в новом видео три варианта видеокарт AMD Radeon RX 9000, которые компания готовится выпустить в обозримом будущем, сообщает VideoCardz.

В первую очередь стоит упомянуть флагманское исполнение AMD Radeon RX 9070 XT от PowerColor под названием Red Devil. Видеокарта занимает не менее 2,5 слотов расширения, оснащена тремя 8-контактными разъёмами питания и выглядит наиболее впечатляюще, по сравнению с другими моделями, в том числе, за счёт необычной решётки в вентиляционном отверстии задней панели.

PowerColor AMD Radeon RX 9070 XT Red Devil. Источник изображения: Paul's Hardware, YouTube

Вариант видеокарты AMD Radeon RX 9070 под названием Hellhound получил более строгий дизайн, модель занимает два слота расширения и оснащается двумя 8-контактными разъёмами питания.

На переднем плане Reaper, посередине Hellhound и позади всех Red Devil. Источник изображения: Paul's Hardware, YouTube

Вариант AMD Radeon RX 9070 XT в новой линейке под названием Reaper внешне выглядит наиболее просто, но по-своему привлекателен: гладкий чёрный кожух и гладкая задняя панель без намёков на подсветку (её наличие или отсутствие не подтверждено) оценят пользователи, которые хотят собрать аккуратную и строго выглядящую систему. Вариант Reaper тоже занимает два слота расширения и оснащён двумя 8-контактными разъёмами питания.





Официально неизвестно, на какие даты запланирована презентация первых видеокарт AMD Radeon RX 9000, неофициально — обзоры могут начать публиковать с 22 января, а предварительные заказы открыть 24 января.