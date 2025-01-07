Представлено по четыре видеокарты для настольных ПК и ноутбуков.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) представил игровые видеокарты серии GeForce RTX 50 (Blackwell) во время выступления на выставке CES 2025. Для настольных компьютеров первыми представлены четыре модели: RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070, — первые две станут доступны с 30 января, а видеокарты класса «70» появятся в феврале. Эти же модели были представлены для ноутбуков, но характеристики в данном случае сильно отличаются, что подробнее будет рассмотрено далее. Ноутбуки с новыми видеокартами ожидаются в марте-апреле.

Источник изображения: NVIDIA

Флагманская RTX 5090 для настольных ПК предложит 21760 CUDA ядер и 32 ГБ видеопамяти с 512-битной шиной, общая пропускная способность памяти (ПСП) составляет 1792 ГБ/с. Суб-флагман в лице RTX 5080 предложит 10752 CUDA ядра и 16 ГБ видеопамяти с 256-битной шиной и общей ПСП 960 ГБ/с. В свою очередь, модель RTX 5070 Ti получила графический процессор с 8960 CUDA ядрами и 16 ГБ видеопамяти с чуть более медленными чипами, чем у RTX 5080, — общая ПСП 896 ГБ/с. Наконец, RTX 5070 предложит 6144 CUDA и 12 ГБ видеопамяти со 192-битной шиной и общей ПСП 672 ГБ/с. Все перечисленные видеокарты оснащаются видеопамятью GDDR7.

Источник изображения: NVIDIA

Рекомендованные цены для зарубежного рынка следующие:

RTX 5090: 1999 долларов США / 2329 евро

RTX 5080: 999 долларов / 1169 евро

RTX 5070 Ti: 749 долларов / 879 евро

RTX 5070: 549 долларов / 649 евро

Все представленные настольные видеокарты будут использовать для дополнительного питания один разъём 12V-2x6. Кроме RTX 5070 Ti все перечисленные модели появятся в исполнении Founders Edition (FE), одной из особенностей которого в новом поколении является компактная двухслотовая конструкция, даже у RTX 5090, TDP которой достигает 575 Вт.

Источник изображения: NVIDIA

Относительно прошлых поколений конструкция значительно изменилась: оба вентилятора находятся на одной стороне, разработана модульная система из нескольких печатных плат с очень компактной основной платой, которая не примыкает к кронштейну с видеовыходами, благодаря чему реализован сквозной продув радиаторов, расположенных по обеим сторонам от GPU.

Источник изображения: NVIDIA

Версия RTX 5090 для ноутбуков предложит 10496 CUDA ядер и 24 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной — такая конфигурация становится возможной за счёт появления чипов памяти по 3 ГБ. Ноутбучная RTX 5080 предложит 7680 CUDA ядер и 16 ГБ видеопамяти с 256-битной шиной, RTX 5070 Ti получит 5888 CUDA и 12 ГБ видеопамяти со 192-битной шиной, а RTX 5070 — 4608 CUDA и 8 ГБ видеопамяти со 128-битной шиной. При этом мощность TGP каждой из моделей может настраиваться в широком диапазоне, на мощность нужно обращать пристальное внимание при выборе ноутбука, от этого существенно зависит производительность.

Источник изображения: NVIDIA

NVIDIA заявляет о многократном повышении производительности, как в играх, так и в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Для игр компания представила новую версию набора технологий DLSS под номером 4, ключевой особенностью которой является Multi Frame Generation (MFG) — генерация до трёх кадров на каждый кадр, полученный в результате рендеринга. Компания заявляет о повышении производительности до восьми раз при использовании DLSS 4. Поддержка DLSS 4 уже заявлена для 75 игр, включая как вышедшие проекты, так и те, которые станут доступны в ближайшее время.

Для работы Multi Frame Generation требуются тензорные ядра 5-го поколения, но, хотя такие ядра используются в видеокартах RTX 40, технология MFG является эксклюзивом для серии RTX 50. Тем не менее, преимущество от DLSS 4 видеокарты RTX прошлых поколений получат: обновляются библиотеки других компонентов DLSS, что повысит качество изображения, а также другие технологии, которые будут доступны на видеокартах предыдущих серий.

В частности, NVIDIA представила обновлённую технологию снижения задержки Reflex 2 — она сочетает режим Reflex Low Latency и Frame Warp. Технология Frame Warp деформирует уже отрисованный кадр и дорисовывает изображение при изменении перспективы камеры, используя алгоритм прогнозного рендеринга. В отличие от первой версии Reflex, Reflex 2 эффективен не только в сценариях, когда узким местом в системе является видеокарта. В The Finals включение Reflex 2 снизило задержку на 50%, по сравнению с Reflex 1, а в Valorant на системе с RTX 5090 средняя задержка составила менее 3 мс.

Переходя к ИИ, в Tom’s Hardware отметили, что NVIDIA удвоила показатели производительности, по сравнению с видеокартами Ada Lovelace, по крайней мере, для рабочих нагрузок с целочисленными вычислениями INT8. Если теоретическая вычислительная производительность на операциях FP32 выросла в 1,5 раза, то в задачах ИИ — в 3 раза. Пока неизвестно, удвоила ли NVIDIA количество тензорных ядер, или повысила пропускную способность вычислительных операций с определёнными форматами.

В официальном пресс-релизе NVIDIA отмечает, что тензорные ядра Blackwell обладают огромной вычислительной производительностью ИИ и поддерживают ускоренную обработку моделей в формате FP4. Так, RTX 4090 требуется около 15 секунд для генерации изображения с помощью модели FLUX.1-dev от Black Forest Labs в формате FP16. Около 5 секунд потребуется RTX 5090 для генерации изображения при использовании квантованной модели FP4.

В числе других преимуществ видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 упоминаются:

аппаратная поддержка кодирования и декодирования профессионального цветового формата 4:2:2

видеокодеры NVENC 9-го поколения, которые обеспечивают улучшение качества кодирования HEVC и AV1 на 5%

новый режим AV1 Ultra Quality обеспечивает дополнительное повышение эффективности кодирования на 5%

декодер NVIDIA 6-го поколения способен декодировать и воспроизводить до восьми видеопотоков 4K60 4:2:2 одновременно

AI-агент от Streamlabs — интеллектуальный помощник по потоковой передаче на базе NVIDIA ACE и Inworld AI

новые эффекты NVIDIA Broadcast

и т.д.

Что касается нейронного рендеринга, который фигурировал в слухах перед презентацией видеокарт NVIDIA, нечто подобное компания разрабатывает и планирует представить в виде новых фильтров NVIDIA RTX Remix.