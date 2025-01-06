А также пару новых плат X870E.

MSI представила материнские платы с чипсетами AMD B850 и B840, а также объявила о расширении линейки X870E двумя новыми моделями: MPG X870E EDGE TI WIFI и MAG X870E TOMAHAWK WIFI. Чипсет B850 поддерживает разгон процессора и памяти, чипсет B840 позволяет разгонять только оперативную память. В числе преимуществ материнских плат компания упоминает простоту эксплуатации благодаря конструктивным решениям EZ DIY для лёгкой установки и извлечения M.2 накопителей, видеокарт и Wi-Fi антенн.

Источник изображения: MSI

Представлены следующие материнские платы:

MPG X870E EDGE TI WIFI

MPG B850 EDGE TI WIFI

MAG X870E TOMAHAWK WIFI

MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI

MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI

MAG B850M MORTAR WIFI

PRO B850 и B840

Многие из представленных плат оснащаются 14-фазной подсистемой питания Duet Rail с 80-амперными транзисторами, исключением является серия PRO B850 и B840, где реализована 12-фазная подсистема питания. В числе преимуществ плат X870E отмечается наличие 40-гигабитных USB портов и поддержка фронтальных USB с быстрой зарядкой мощностью 27 ватт (Вт).