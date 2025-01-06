До 15-20% быстрее предшественников.

Intel представила на выставке CES 2025 процессоры Core Ultra 200H (Arrow Lake-H) и Core Ultra 200HX (Arrow Lake-HX) для ноутбуков, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Intel, Tom's Hardware

Процессоры класса H позиционируются как основной выбор для большинства производительных ноутбуков, в то время как процессоры класса HX являются аналогами настольных процессоров Arrow Lake-S и предназначены для мобильных рабочих станций. Ранее выпущенные процессоры Core Ultra 200V (Lunar Lake-MX) ориентированы на тонкие и лёгкие ноутбуки бизнес класса с повышенной автономностью и продвинутыми возможностями искусственного интеллекта. Только Core Ultra 200V соответствуют минимальным требованиям к производительности NPU для соответствия сертификации Microsoft Copilot+ PC.

Источник изображения: Intel, Tom's Hardware

Что касается производительности, в Intel подсчитали, что серия Core Ultra 200H до 15% быстрее Core Ultra 100H (Meteor Lake) как по процессорной, так и графической части. В процессоры Core Ultra 200H встроена улучшенная графика Xe-LPG+ с вычислительными блоками XMX для ускорения матричных операций. В свою очередь, процессоры Core Ultra 200HX до 5% быстрее предшественников Raptor Lake Refresh в однопоточных задачах и до 20% в многопоточных. В числе прочих преимуществ поддержка более быстрой памяти DDR5-6400 и LPDDR5X-8400, а также модулей CAMM2, встроенный NPU с теоретической производительностью 11…13 триллионов операций в секунду (TOPS), но, как уже отмечалось, этого недостаточно для Microsoft Copilot+ PC — требуется NPU с производительностью не менее 40 TOPS.

Источник изображения: Intel, Tom's Hardware

Ноутбуки с процессорами серии Core Ultra 200H будут выпущены в начале первого квартала 2025 года, а с процессорами Core Ultra 200HX и дискретной графикой нового поколения появятся в конце первого квартала. Также на начало первого квартала запланирован выпуск устройств vPro с процессорами Lunar Lake.