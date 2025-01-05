Презентация новинок состоится со дня на день.

Новый ноутбук LG Gram 17 Pro 2025 года с пока ещё не представленным процессором из серии Intel Core Ultra 200H изучили на YouTube канале Autogear, сообщает VideoCardz. Ноутбук разобрали, показав, как выглядит печатная плата: центральный, графический процессор и другие компоненты. Характеристики автор видео не уточнил, но специалисты высказывают предположение, что в рассматриваемом ноутбуке установлен 16-ядерный (6+8+2) процессор: 285H, 265H или 255H.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Что может быть интереснее, автор видео утверждает, что данный ноутбук в середине года может получить обновление дискретной графики: NVIDIA GeForce RTX 4050 заменят на RTX 5050. Не исключено, что новая версия появится даже раньше — в мае. В остальном сообщается, что версия LG Gram 17 Pro 2025 года станет значительным обновлением: новая система охлаждения, аккумулятор, клавиатура, тачпад, дисплей, веб-камера, а также расширение возможностей для установки устройств хранения данных.

Источник изображения: Autogear, YouTube

Презентация процессоров Intel Core Ultra 200H и HX, а также видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 ожидается в ближайшие дни.



