Четвёртая технология в составе DLSS может быть связана с нейронным рендерингом.

В Сети появился снимок фрагмента страницы неназванного интернет магазина, в каталоге которого появилась NVIDIA GeForce RTX 5080 с упоминанием о поддержке технологии DLSS 4. Инсайдер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Kopite7kimi без каких-либо подробностей дал понять, что поддержка DLSS 4 действительно может стать одной из особенностей новых видеокарт NVIDIA, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Ранее в одном из маркетинговых материалов, посвящённых новым видеокартам NVIDIA, было замечено упоминание возможностей нейронного рендеринга. Эта технология может стать четвёртой в составе DLSS, дополнив технологии масштабирования изображения, генерации кадров и снижения задержки. Будут ли новые возможности доступны владельцам видеокарт NVIDIA предыдущих поколений, пока неизвестно. С учётом того, что генерация кадров на видеокартах Ampere не появилась, нейронный рендеринг может стать эксклюзивной технологией GeForce RTX 50 (до выхода следующего поколения видеокарт).

Презентация NVIDIA запланирована на 6 января.