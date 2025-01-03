Суммарный объём комплектов от 32 до 96 ГБ.

G.SKILL представляет новые комплекты оперативной памяти с низкой задержкой для процессоров AMD Ryzen 9000 и материнских плат с чипсетом AMD X870.

Источник изображения: G.SKILL

Комплекты появятся в сериях Trident Z5 Royal Neo, Trident Z5 Neo RGB и Ripjaws M5 RGB Neo — все с профилями EXPO со скоростью 6000 мегатранзакций в секунду (МТ/с), но задержки разные. Комплекты суммарным объёмом 32 и 64 гигабайта (ГБ) работают при задержках CL26-36-36-96, а комплекты суммарным объёмом 48 и 96 ГБ — при задержках CL28-36-36-96. Все показанные варианты оснащаются серебристыми радиаторами.

Источник изображения: G.SKILL

Источник изображения: G.SKILL

Компания продемонстрировала успешные результаты стресс-тестов самых ёмких комплектов на системе с процессором AMD Ryzen 9 9900X и материнской платой ASUS ROG Crosshair X870E Hero. Продажи начнутся в январе.