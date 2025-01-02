Показан прототип с сокетом Intel LGA 1851.

Разрабатывается 50-контактный разъём питания для материнских плат DIY-APE, который способен передать до 1500 ватт (Вт) мощности основным компонентам компьютера с бескабельным подключением питания, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников. Этот 50-контактный разъём питания заменяет 24-контактный разъём питания материнской платы; одиночные (или двойные) 8-контактные разъёмы EPS для питания процессора, а также 16-контактный разъём питания, который использовался в материнских платах ASUS серии Back-To-the-Future (BTF) для питания видеокарты через разъём GC-HPWR.

Источник изображения: 远古时代装机猿, Bilibili

Изначально в рамках концепции DIY-APE разрабатывались материнские платы со скрытым подключением кабелей питания — разъёмы располагались на тыльной стороне плат. В частности, это платы ASUS BTF. ASUS стала развивать данное направление и на одном из этапов представила коннекторы и разъёмы GC-HPWR, которые, как сообщалось, могут быть модификацией серверного стандарта High Power Card Edge (HPCE).

Источник изображения: 远古时代装机猿, Bilibili

Видеокарта оснащается коннектором GC-HPWR рядом с коннектором PCIe, а материнская плата соответствующим разъёмом. Питание видеокарты подключается к материнской плате с тыльной стороны. В данном случае могут возникнуть трудности с подключением большого количества кабелей с тыльной стороны материнской платы, похоже, новый разъём разрабатывается для решения данной проблемы и максимального упрощения конструкции для потребителя — все основные разъёмы заменят одним.

Источник изображения: 远古时代装机猿, Bilibili

Считается, что эта инициатива также может дать толчок к переходу на стандарт Intel ATX12VO для питания через материнскую плату. Это позволит сократить до минимума количество кабелей в системе и повысить энергоэффективность.

В настоящее время не называются какие-либо сроки выпуска подобных продуктов, но в видео DIY-APE демонстрируется плата с сокетом Intel LGA 1851, поэтому не исключено, что платы с таким разъёмом появятся в этом году.