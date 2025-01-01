Видеокарта может появиться к концу января.

По информации авторов ресурса HKEPC в социальных сетях, за рубежом старт продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080 запланирован на 21 января, сообщает VideoCardz. По мнению специалистов, маловероятно, что в этот же день в продажу поступят RTX 5090, 5070 и/или 5070 Ti, презентация которых, как и RTX 5080, может состояться 6 января. По слухам, старт продаж RTX 5090 запланирован на более поздний срок.

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Инсайдеры приписывают RTX 5080 для настольных ПК графический процессор GB203-400, в котором будут задействованы 10752 CUDA ядра, объём видеопамяти якобы останется прежним, 16 гигабайт (ГБ) на 256-битной шине, однако пропускная способность значительно вырастет благодаря применению более быстрой памяти GDDR7. Видеокарта может получить самые быстрые чипы из доступных на момент выпуска — со скоростью 30…32 гигабит в секунду (Гбит/с).

Ожидается, что во второй половине января в продаже также появятся новые видеокарты AMD Radeon RX серии 9000 на базе архитектуры RDNA 4. На данный момент есть свидетельства подготовки двух видеокарт: RX 9070 XT и урезанной версии RX 9070. По предварительным прогнозам, основанным на слухах, они могут составить конкуренцию новым видеокартам NVIDIA класса 70, ожидается значительный прирост производительности в трассировке лучей и новые возможности для приложений искусственного интеллекта.

Источник изображения: VideoCardz

Кроме этого, на 16 января запланирован старт продаж видеокарт Intel Arc B570, которые дополнят уже присутствующие на рынке варианты B580, являясь более доступной альтернативой с урезанным графическим процессором и подсистемой памяти.