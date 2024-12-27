Платы стоит ожидать с середины января.

Материнские платы с чипсетами Intel B860, H810 за рубежом ожидаются в продаже с 13 января, а платы AMD B850, B840 — с 15 января. Об этом сообщает VideoCardz, ссылаясь на информацию с китайских форумов Board Channels. Официально объявить об этом представители Intel и AMD должны 6-7 января, в рамках выставки CES 2025, после чего производители партнёры компаний представят на выставке свои новинки.

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Помимо этого, компания Intel должна представить процессоры Core Ultra 200S с заблокированным множителем, процессоры классов H и HX для ноутбуков. От AMD ожидают презентации новых 16- и 12-ядерных настольных процессоров с 3D V-Cache, различных процессоров для ноутбуков, новых настольных видеокарт и других новинок.

Сегодня на рынке для платформы Intel LGA 1851 доступны только продвинутые материнские платы с чипсетом Z890 и процессоры Core Ultra 200S с разблокированным множителем. AMD развивает текущую платформу AM5 с 2022 года и выполняет обещание по реализации совместимости новых процессоров со старыми материнскими платами, поэтому покупателям новых Ryzen 9000 серии не обязательно ждать материнские платы с чипсетами 800 серии.