Пиковая частота, объём кэш-памяти, теплопакет и другие подробности.

В Сети появился скриншот утилиты CPU-Z, демонстрирующий основные спецификации инженерного образца процессора AMD Ryzen 9 9950X3D, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Huang514613. Если допустить, что снимок подлинный и характеристики процессора не были изменены вручную, подтверждаются слухи о том, что 9950X3D не будет (или практически не будет) отличаться от 9950X по пиковой частоте процессорных ядер.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

Как видно на изображении, максимальный множитель процессора 56,5, т.е. максимальная частота процессорных ядер AMD Ryzen 9 9950X3D может достигать 5650 мегагерц (МГц), в то время как пиковая частота 9950X составляет 5700 МГц. Теплопакет процессоров тоже совпадает — 170 ватт (Вт). Что касается кэш-памяти, как и ранее, дополнительный 3D V-Cache присутствует только на одном кристалле с ядрами из двух. Таким образом, общий объём кэш-памяти 3-го уровня складывается из двух сегментов по 32 мегабайта (МБ) в каждом из чиплетов и 64 МБ 3D V-Cache под одним из них — всего 128 МБ кэш-памяти 3-го уровня, а суммарно с кэш-памятью 2-го уровня 144 МБ.

Источник изображения: VideoCardz, Huang514613 в X (заблокирована в РФ)

Ожидается, что AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D будут в числе новинок, которые компания анонсирует и/или представит на выставке CES 2025 в начале будущего года. Выставка пройдёт с 7 по 11 января, но доклады ряда компаний, включая AMD, Intel и NVIDIA, запланированы на 6 января.