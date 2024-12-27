В Сети появился скриншот утилиты CPU-Z, демонстрирующий основные спецификации инженерного образца процессора AMD Ryzen 9 9950X3D, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Huang514613. Если допустить, что снимок подлинный и характеристики процессора не были изменены вручную, подтверждаются слухи о том, что 9950X3D не будет (или практически не будет) отличаться от 9950X по пиковой частоте процессорных ядер.
Как видно на изображении, максимальный множитель процессора 56,5, т.е. максимальная частота процессорных ядер AMD Ryzen 9 9950X3D может достигать 5650 мегагерц (МГц), в то время как пиковая частота 9950X составляет 5700 МГц. Теплопакет процессоров тоже совпадает — 170 ватт (Вт). Что касается кэш-памяти, как и ранее, дополнительный 3D V-Cache присутствует только на одном кристалле с ядрами из двух. Таким образом, общий объём кэш-памяти 3-го уровня складывается из двух сегментов по 32 мегабайта (МБ) в каждом из чиплетов и 64 МБ 3D V-Cache под одним из них — всего 128 МБ кэш-памяти 3-го уровня, а суммарно с кэш-памятью 2-го уровня 144 МБ.
Ожидается, что AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D будут в числе новинок, которые компания анонсирует и/или представит на выставке CES 2025 в начале будущего года. Выставка пройдёт с 7 по 11 января, но доклады ряда компаний, включая AMD, Intel и NVIDIA, запланированы на 6 января.