Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В Сети появился снимок CPU-Z с характеристиками инженерника AMD Ryzen 9 9950X3D
Пиковая частота, объём кэш-памяти, теплопакет и другие подробности.

В Сети появился скриншот утилиты CPU-Z, демонстрирующий основные спецификации инженерного образца процессора AMD Ryzen 9 9950X3D, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Huang514613. Если допустить, что снимок подлинный и характеристики процессора не были изменены вручную, подтверждаются слухи о том, что 9950X3D не будет (или практически не будет) отличаться от 9950X по пиковой частоте процессорных ядер.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

Как видно на изображении, максимальный множитель процессора 56,5, т.е. максимальная частота процессорных ядер AMD Ryzen 9 9950X3D может достигать 5650 мегагерц (МГц), в то время как пиковая частота 9950X составляет 5700 МГц. Теплопакет процессоров тоже совпадает — 170 ватт (Вт). Что касается кэш-памяти, как и ранее, дополнительный 3D V-Cache присутствует только на одном кристалле с ядрами из двух. Таким образом, общий объём кэш-памяти 3-го уровня складывается из двух сегментов по 32 мегабайта (МБ) в каждом из чиплетов и 64 МБ 3D V-Cache под одним из них — всего 128 МБ кэш-памяти 3-го уровня, а суммарно с кэш-памятью 2-го уровня 144 МБ.

Источник изображения: VideoCardz, Huang514613 в X (заблокирована в РФ)

Ожидается, что AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D будут в числе новинок, которые компания анонсирует и/или представит на выставке CES 2025 в начале будущего года. Выставка пройдёт с 7 по 11 января, но доклады ряда компаний, включая AMD, Intel и NVIDIA, запланированы на 6 января.

#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построили мост, который вошел в топ-20 крупнейших автомобильных мостов страны
1
Россия запускает беспилотник «Аргус», который может оставаться в воздухе 40 суток
+
Volkswagen может возобновить производство в России в 2025 году
3
Все российские танки на фронте теперь защищены от дронов с помощью новейших систем РЭБ
1
RX 9070 XT получит частоту до 3,1 GHz, TDP 260–330 Вт и производительность на уровне RTX 4080
7
Индия готова вложиться в российские РЛС "Воронеж-ДМ" для борьбы с невидимыми угрозами
4
Концептуальное изображение Google Pixel 10 Pro показывает горизонтальное расположение камер
3
В Кремле допустили судебное расследование из-за передачи Украине $1 млрд доходов от активов РФ
+
ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС, которую ВСУ пытались восстановить последние 1,5 месяца
2
Власти РФ рассматривают возможность ограничения звонков в мессенджерах из-за мошенников
12
Google выводит на рынок новую модель искусственного интеллекта Gemini
+
Космический зонд «Паркер» совершил самое близкое в истории сближение с Солнцем
+
NVIDIA и AMD спешат выпустить GPU следующего поколения, чтобы избежать новых пошлин Трампа
7
"Военное Обозрение": Серия из пяти взрывов прогремела в районе "Южмаша" в Днепропетровске
+
Разбор крушения Embraer 190 от авиаконструктора из КБ "Сухой"
11
Глава Минфина РФ против криптовалютных резервов
+
ФАС проверит влияние стоимости перевозок на рост стоимости продуктов
+
В город Днепр прилетело сразу 16 ракет при всём противодействии украинского ПВО
73
Россия вводит в строй новейшую антидроновую систему на базе АК-12
2
Grand Theft Hamlet получила 94% положительных отзывов
+

Популярные статьи

В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
14
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
101
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)
38
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
3
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 Pro 16Mb в исполнении «мечта барыги»
51
Если вы потеряли свой смартфон – незамедлительно сделайте эти 5 действий
4
Подборка максимально сложных и требовательных к навыкам игрока игр разных жанров (18+)
2
Искусственный интеллект уже достиг человеческого уровня в тесте на "общий интеллект"
50
О загадочном хрустальном черепе Митчелла-Хеджеса и его секретах для современной науки
7
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11

Сейчас обсуждают

Mixa8827
13:19
Мне кажется, что +/- текущего уровня уже достаточно для помощи в решении многих задач, дальше развивать ИИ такими темпами это существенный риск.
Миллионы графических процессоров и гигаватты энергии нужны для технологического прорыва в сфере ИИ
FelsheR-zzzzz
13:18
На германию и одной Нины Хаген достаточно.) Всех затмит!
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
Eppius
13:16
Крафтверк гениальная группа- основатели всей электронной музыки. NEU! хороши. Еще подскажу Harmonia, Cluster,Can,Cosmic Jokers тд и тп. В немецком краут роке штук 10-15 хороших груп наберется.
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
Чато -- -- Бот
13:15
Cпасибо, уважаемый автор, поржал от души. Но и слёзы порой тоже наворачивались. В общем, и тебя с грядущим 2025-м!
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
si-cat
13:14
Нахрена для ПВО 155 калибр ???
BAE будет производить гаубицу для стрельбы гиперзвуковыми боеприпасами для армии США
RXO
13:13
Если у 5080 будет 16гб, это будет фиаско
NVIDIA GeForce RTX 5080 c 16 Гбайт станет первой доступной для покупки видеокартой Blackwell
Сергей Форзер
13:12
Согласен. У той же Genesis настолько хороша актуальность для ретро-консолей, что на неё инди-студии до сих пор выпускают картриджи с играми. Даже с закрытым магазином на Xbox 360 эта консоль всё равно...
Будущая Nintendo Switch 2 может стать главной консольной неудачей десятилетия
marketch
13:11
А после мостов, которые по 2 полосы в каждую сторону дают, весь поток транспорта упирается у г.Чебоксары (500тыс жителей + впритык еще г.Новочебоксарск на 120тыс жителей) в одну полосу, то с одной сто...
В России построили мост, который вошел в топ-20 крупнейших автомобильных мостов страны
Александр Мухин
13:08
Им нужны красивые финансовые отчеты.
Radeon RX 9070 XT будет конкурировать с Geforce RTX 4080
Сергей Форзер
13:06
Из нескольких интересных игр по космосу Данте1980 выбрал самую убогую и неоптимизированную и запихнул её в десятку лучших. Почему так говорю? Да потому что графика даже на средних выглядит херово, ка...
Мой топ 10 лучших игр 2024 года на персональных компьютерах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем