Даже RTX 5050 Ti SUPER есть среди них.

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) нашлась запись, где перечислены модели видеокарт, которые компания Palit зарегистрировала в преддверии скорой презентации серии NVIDIA GeForce RTX 50.

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Компания заблаговременно зарегистрировала все возможные варианты, даже маловероятные, например, RTX 5050 Ti SUPER. В VideoCardz подчёркивают, что этот список не подтверждает номенклатуру моделей настольных видеокарт, которые NVIDIA планирует представить в новом поколении, а является просто ещё одним признаком скорой презентации и последующего выпуска новинок.

Ранее на сайте компании ZOTAC обнаружили упоминание видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090, 5090D, 5080, 5070 Ti и 5070, а затем в Сети засветились готовые ПК компании Acer с видеокартами RTX 5090 и 5080 — эти две модели, скорее всего, представят на выставке CES 2025 и выпустят первыми в начале будущего года.

Выступление генерального директора NVIDIA запланировано на 6 января, перед этим компания проведёт 50-часовой игровой фестиваль GeForce LAN 50, название которого явно намекает на новую серию видеокарт, также NVIDIA проводит акцию GeForce Greats.