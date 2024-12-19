Разница в цене между видеокартами может быть высокой.

Готовые компьютеры Acer с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080, о которых впервые стало известно днями ранее, кратковременно появились в каталоге немецкого интернет-магазина Otto.de, сообщает VideoCardz. Авторы ресурса успели запечатлеть новинки на сайте магазина, а также цены, которые на тот момент были указаны в каталоге.

Источник изображения: Josh Appel, Unsplash

Компьютер с процессором Intel Core Ultra 9 285K, оперативной памятью DDR5 общим объёмом 128 гигабайт (ГБ), твердотельным накопителем на 2 терабайта (ТБ) и видеокартой RTX 5090 появился в каталоге с ценой 5999 евро. Второй вариант на той же платформе с процессором Core Ultra 7 265KF, 32 ГБ оперативной памяти, терабайтным накопителем и RTX 5080 оценивался в 3499 евро.

Источник изображения: Otto.de и VideoCardz

Цены, указанные в каталоге, скорее всего, являлись временными заполнителями и не соответствуют будущим реальным ценам, тем не менее, в VideoCardz посчитали, что разница между RTX 5090 и 5080 составляет примерно 1750 евро. Возможен ли такой разрыв в ценах на эти видеокарты, никто не знает, но, если верить инсайдерам, RTX 5090 предлагает более чем в два раза больше CUDA ядер и в два раза больше памяти, поэтому не исключено, что флагманская видеокарта будет значительно дороже субфлагмана.

В текущем поколении стартовая рекомендованная цена RTX 4090 составляла 1599 долларов США или 1949 евро, а RTX 4080 — 1199 долларов США и 1469 евро. Но различия в характеристиках были меньше, RTX 4090 предлагала на 68% больше CUDA ядер и на 50% больше памяти.