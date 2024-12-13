На предстоящей выставке CES ожидают презентацию видеокарт GeForce RTX 50.

NVIDIA начала разогревать публику перед предстоящим выступлением генерального директора компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang) 6 января перед выставкой CES 2025, компания объявила в социальных сетях о проведении нескольких акций и мероприятий, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: NVIDIA, @NVIDIAGeForce в X (соцсеть заблокирована в РФ)

Акция GeForce Greats посвящена 25-летию с момента выпуска «первого в мире графического процессора» в NVIDIA GeForce 256, также это первая линейка видеокарт под брендом GeForce. Компания призывает пользователей делиться своими яркими воспоминаниями в социальных сетях, отмечая сообщения хештегом #GeForceGreats.

Чем больше активности, тем выше «шкала хайпа» GeForce Hype Meter, с заполнением которой до определённых уровней будут открываться различные розыгрыши и второстепенные мероприятия. А примерно за два дня до выступления Хуанга на CES 2025 начнётся игровой фестиваль GeForce LAN 50: «50-часовой марафон игр, праздника и квестов», — явно прослеживается намёк на следующую серию игровых видеокарт GeForce RTX 50, которая должна быть представлена на мероприятии 6 января.





По слухам, с большой вероятностью NVIDIA представит 6 января видеокарты GeForce RTX 5090 и 5080, возможно, к ним присоединится и RTX 5070. Флагманской видеокарте нового поколения приписывают монструозные характеристики, включая 32 гигабайта видеопамяти GDDR7, а также необычную конструкцию из нескольких печатных плат. При этом видеокарта по-прежнему должна сохранить один 16-контактный разъём дополнительного питания, т.е. значительного повышения максимального энергопотребления относительно текущего поколения не ожидается.