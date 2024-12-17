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Moleculo
Подтвердился объём видеопамяти у видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080
Последние прогнозы инсайдеров оказались верны.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 упоминаются в конфигурациях игровых компьютеров Acer Predator Orion 7000, сообщает VideoCardz. Подтверждается, что флагманская игровая видеокарта NVIDIA нового поколения получит 32 гигабайта (ГБ) видеопамяти GDDR7, а суб-флагман — 16 ГБ. Компьютеры также оснащаются процессорами Intel Core Ultra 200, оперативной памятью DDR5-6000 суммарным объёмом от 32 ГБ, парой терабайтных твердотельных накопителей.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Компьютеры Acer Predator Orion 7000 были анонсированы в сентябре, как одни из первых готовых решений с процессорами Intel Core Ultra 200, теперь, похоже, компания готовится одной из первых предложить конфигурации с видеокартами GeForce RTX 50.

Источник изображения: Acer, VideoCardz

Накануне энтузиасты заметили, что компания ZOTAC добавляет в каталог на своём сайте новые страницы и фильтры для видеокарт GeForce RTX 50 — всё указывает на скорую презентацию. NVIDIA также начинает подогревать интерес публики к предстоящему мероприятию, явно намекая на новое поколение видеокарт, в частности, 50-часовым фестивалем GeForce LAN 50, который пройдёт перед выступлением генерального директора NVIDIA 6 января.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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