Подтверждено, что флагман получит 32 ГБ GDDR7.

В VideoCardz обнаружили, что на сайте ZOTAC какое-то время присутствовали видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50, вероятно, компания готовится к предстоящей презентации NVIDIA, добавляя в каталог на сайте новые модели и фильтры, но кто-то забыл их скрыть. Сейчас на сайте новых видеокарт уже не найти, но поисковые системы, в т.ч. Google, помнят, что такие видеокарты, как RTX 5090 и 5080, упоминались на сайте, проверить это можно сформировав конкретный поисковый запрос по сайту (с указанием доменного имени).

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

Всего на сайте упоминались пять видеокарт NVIDIA следующего поколения:

GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090D для Китая

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070

Источник изображения: поисковая выдача Google, VideoCardz

Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

Возможно, все эти модели будут представлены в начале следующего месяца, во время выступления генерального директора NVIDIA 6 января, с другой стороны, не исключено, что компания заблаговременно добавляет известные модели, но не все они будут представлены сразу. Наиболее вероятной считают презентацию флагманской видеокарты RTX 5090 и суб-флагмана RTX 5080. Также подтверждается наличие 32 гигабайт видеопамяти у RTX 5090 — такой фильтр появился в каталоге.