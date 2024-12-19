Выпустят ли данную модификацию, пока не сообщается.

Китайский блогер 喜欢就买JustBuy опубликовал на платформе Bilibili фотографии прототипа необычной видеокарты Intel Arc B580 от компании MaxSun, которая оснащается парой M.2 разъёмов для установки твердотельных накопителей. Intel Arc B580 использует только 8 линий PCIe, а данное решение позволит задействовать все 16: ещё 8 линий будут использовать два твердотельных накопителя — по 4 линии на каждый.

Источник изображения: 喜欢就买JustBuy, Bilibili

На данный момент нет информации, планирует ли MaxSun выпустить данную модификацию Intel Arc B580. Недавно компания интересовалась мнением аудитории в социальных сетях, насколько она может быть востребована.

Источник изображения: MaxSun

Рендеры, опубликованные MaxSun ранее, также демонстрировали встроенный радиатор для охлаждения накопителей, а по фотографиям прототипа кажется, что конструкция предусматривает поддержку накопителей любого формата вплоть до 22110, но какой будет финальная версия видеокарты, если она появится, неизвестно.