Такая модель позволит задействовать все 16 линий PCIe.

MaxSun обдумывает выпуск в серии iCraft видеокарты Intel Arc B580 с двумя M.2 слотами для установки твердотельных накопителей, сообщает VideoCardz. Такое решение позволит задействовать 8 линий PCIe, которые видеокартой не используются, B580 поддерживает интерфейс PCIe 4.0 x8. На опубликованном изображении видно, что M.2 разъёмы располагаются на торце печатной платы видеокарты, а в систему охлаждения встраивается дополнительный радиатор для охлаждения накопителей. Неизвестно, когда MaxSun планирует выпустить данную модель, на данный момент компания интересуется мнением пользователей в социальных сетях.

Источник изображения: MaxSun

Это не первая потребительская видеокарта с M.2 слотами, ранее компания ASUS выпустила вариант RTX 4060 Ti DUAL с одним слотом M.2. Решение здравое, многие современные видеокарты начального и среднего класса используют только 8 линий PCIe, но занимают весь слот, в результате чего оставшиеся 8 линий не используются. Дополнительные M.2 на видеокарте решают эту проблему.