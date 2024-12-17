Презентацию плат Intel с чипсетами B860 и H810 ожидают в ближайшее время.

YouTube канал PCEkspertTV опубликовал видео распаковки материнской платы ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi с сокетом Intel LGA 1851, сообщает VideoCardz.

ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi со снятыми радиаторами для охлаждения твердотельных накопителей. Источник изображений: PCEkspertTV, YouTube

Показанная ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi в бело-серебристом исполнении имеет стандартный форм-фактор ATX. Плата оснащается продвинутой подсистемой питания с массивными радиаторами, для питания процессора есть пара 8-контактных разъёмов, а четыре слота DIMM поддерживают оперативную память DDR5 CUDIMM.

На плате присутствует два полноразмерных слота PCIe: основной PCIe Gen 5 x16 и второстепенный PCIe Gen 4 x4. Предусмотрены M.2 разъёмы для четырёх твердотельных накопителей (есть радиаторы) и четыре порта SATA. В числе прочих преимуществ: 2,5-гигабитный сетевой адаптер и WiFi 7.

Ожидается, что материнские Intel с чипсетами B860 и H810 представят в начале следующего года, во время выставки CES 2025 или чуть позже. Это чипсеты для более доступных материнских плат, которые не поддерживают разгон процессоров и поэтому больше подойдут для процессоров Arrow Lake с заблокированным множителем, презентацию которых тоже ожидают на CES 2025. Тем не менее, рассматриваемая плата наверняка будет далеко не самым дешёвым вариантом.